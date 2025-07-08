Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Тоттенгем підписав захисника збірної Японії

Володимир Максименко — 8 липня 2025, 12:06
Тоттенгем підписав захисника збірної Японії
Кота Такаі
Тоттенгем

Тоттенгем оголосив про підписання захисника Кавасакі Фронтале та збірної Японії Кота Такаї.

Про це повідомила пресслужба "шпор".

Контракт розраховано до літа 2030 року, а сума трансферу складає 5 мільйонів фунтів.

Цього сезону Такаї зіграв 25 матчів за Кавасакі, в яких забив два голи та отримав три жовті картки.

Також на рахунку 20-річного центрбека чотири матчі у складі збірної Японії.

Раніше повідомлялось про інтерес Тоттенгема до вінгера Вест Гема.

Чемпіонат Англії, АПЛ Тоттенгем Футбольні трансфери

Тоттенгем

Тоттенгем наполегливо працює над трансфером вінгера Вест Гема
Бейл зробив нову пропозицію щодо придбання рідного клубу
Вернер може продовжити кар’єру в МЛС
Тоттенгем та Борнмут можуть поборотися за талановитого партнера Довбика
Захисник Крістал Пелес зацікавив низку європейських топклубів

Останні новини