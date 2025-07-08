Тоттенгем підписав захисника збірної Японії
Кота Такаі
Тоттенгем
Тоттенгем оголосив про підписання захисника Кавасакі Фронтале та збірної Японії Кота Такаї.
Про це повідомила пресслужба "шпор".
Контракт розраховано до літа 2030 року, а сума трансферу складає 5 мільйонів фунтів.
Цього сезону Такаї зіграв 25 матчів за Кавасакі, в яких забив два голи та отримав три жовті картки.
Також на рахунку 20-річного центрбека чотири матчі у складі збірної Японії.
Раніше повідомлялось про інтерес Тоттенгема до вінгера Вест Гема.