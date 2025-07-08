Тоттенгем підписав захисника збірної Японії

Тоттенгем оголосив про підписання захисника Кавасакі Фронтале та збірної Японії Кота Такаї.

Про це повідомила пресслужба "шпор".

Контракт розраховано до літа 2030 року, а сума трансферу складає 5 мільйонів фунтів.

We are delighted to announce the signing of Kota Takai from J1 League side Kawasaki Frontale, subject to international clearance and work permit ✍️ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 8, 2025

Цього сезону Такаї зіграв 25 матчів за Кавасакі, в яких забив два голи та отримав три жовті картки.

Також на рахунку 20-річного центрбека чотири матчі у складі збірної Японії.

Раніше повідомлялось про інтерес Тоттенгема до вінгера Вест Гема.