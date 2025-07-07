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Остання з українок залишила дорослі змагання на Вімблдоні

Станіслав Матусевич — 7 липня 2025, 16:35
Остання з українок залишила дорослі змагання на Вімблдоні
Людмила Кіченок
instagram.com/lyuda_kichenok

Людмила Кіченок разом з австралійкою Еллен Перес не змогли пробитися у чвертьфінал Вімблдону в парному розряді. У матчі третього раунду турніру сьомі сіяні поступилися десятому сіяному дуету Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія).

Зустріч тривала 1 годину 36 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:4.

За поєдинок Кіченок і Перес 2 рази подали навиліт, зробили 6 подвійних помилок та не реалізували жодного з двох брейк-пойнтів в останньому геймі зустрічі. Їхні суперниці не виконували ейсів, 1 раз помилилися на подачі та зробили 2 брейки.

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Третє коло парного розряду, 7 липня

Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія)  Людмила Кіченок (Україна)/Еллен Перес (Австралія) 7:5, 6:4

Це була друга зустріч суперниць. У кінці червня україно-австралійський дует був сильнішим у півфіналі турніру серії WTA 500 у Бад-Гомбурзі.

Нагадаємо, що у стартовому матчі Вімблдону Кіченок і Перес перемогли китайську пару Сюй Іфань/Янь Чжаосюань, а у другому колі обіграли дует Магда Лінетт (Польща)/Бернарда Пера (США). 

Представників України на дорослих змаганнях Вімблдону не залишилося. У другому колі юніорського одиночного розряду 8 липня зіграє 16-річний Микита Білозерцев.

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