Зоря оголосила імена ще двох спаринг-партнерів на зборах
ФК Зоря
Луганська Зоря продовжує підготовку до сезону-2025/26 та оголосила ще два спаринг-партнери на зборах у Словенії.
Про це повідомила пресслужба "чорно-білих".
Так, 14 липня підопічні Скрипника зіграють проти бронзового призера минулої кампанії чемпіонату Боснії та Герцеговини – Сараєво.
17 липня на Зорю очікує матч з представником верхньої частини турнірної таблиці чемпіонату Хорватії – Вараждіном.
Нагадаємо, у першому спарингу на зборах луганці не змогли переграти румунський Петролул, а у другому поступилися угорській Кішварді. Згодом Зоря перемогла словенський Єсеніце – 5:0.
Також став відомий розмір збитків Зорі за 2024 рік.