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Зоря оголосила імена ще двох спаринг-партнерів на зборах

Володимир Максименко — 8 липня 2025, 12:21
Зоря оголосила імена ще двох спаринг-партнерів на зборах
ФК Зоря

Луганська Зоря продовжує підготовку до сезону-2025/26 та оголосила ще два спаринг-партнери на зборах у Словенії.

Про це повідомила пресслужба "чорно-білих".

Так, 14 липня підопічні Скрипника зіграють проти бронзового призера минулої кампанії чемпіонату Боснії та Герцеговини – Сараєво.

17 липня на Зорю очікує матч з представником верхньої частини турнірної таблиці чемпіонату Хорватії – Вараждіном.

Нагадаємо, у першому спарингу на зборах луганці не змогли переграти румунський Петролул, а у другому поступилися угорській Кішварді.  Згодом Зоря перемогла словенський Єсеніце – 5:0. 

Також став відомий розмір збитків Зорі за 2024 рік.

Сараєво Чемпіонат України, УПЛ Вараждин Зоря Луганськ

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