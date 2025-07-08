Зоря оголосила імена ще двох спаринг-партнерів на зборах

Луганська Зоря продовжує підготовку до сезону-2025/26 та оголосила ще два спаринг-партнери на зборах у Словенії.

Про це повідомила пресслужба "чорно-білих".

Так, 14 липня підопічні Скрипника зіграють проти бронзового призера минулої кампанії чемпіонату Боснії та Герцеговини – Сараєво.

17 липня на Зорю очікує матч з представником верхньої частини турнірної таблиці чемпіонату Хорватії – Вараждіном.

Нагадаємо, у першому спарингу на зборах луганці не змогли переграти румунський Петролул, а у другому поступилися угорській Кішварді. Згодом Зоря перемогла словенський Єсеніце – 5:0.

Також став відомий розмір збитків Зорі за 2024 рік.