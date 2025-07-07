Ястремська увійшла до трійки найуспішніших українок в історії Вімблдону

Українські тенісистки здобули п’ять перемог на цьогорічному Вімблдоні. Вихід Еліни Світоліної до третього кола дозволив їй оновити власний рекорд за кількістю перемог у Лондоні – 22 матчі. Це вдвічі більше, ніж у найближчої переслідувачки.

Набирає оберти й Даяна Ястремська, котра, як і Світоліна, має у своєму активі півфінал турніру Grand Slam. Дві перемоги на Вімблдоні-2025 дозволили Даяні увійти до топ-3 найуспішніших українок в історії турніру.

Усі українці, які перемагали в основній сітці Вімблдону

Еліна Світоліна – 22 (новий рекорд)

– 22 (новий рекорд) Леся Цуренко – 11

– 11 Андрій Медведєв – 9

– 9 Олександр Долгополов – 8

– 8 Сергій Стаховський – 8

– 8 Альона Бондаренко – 7

– 7 Даяна Ястремська — 7

Катерина Бондаренко – 6

– 6 Марта Костюк – 6

– 6 Тетяна Перебийніс – 5

– 5 Наталія Медведєва – 4 (+1 у складі СНД)

– 4 (+1 у складі СНД) Ангеліна Калініна – 2

– 2 Юлія Стародубцева – 2

– 2 Олена Татаркова – 2

– 2 Олена Брюховець – 1 (+2 у складі СРСР)

– 1 (+2 у складі СРСР) Юлія Вакуленко – 1

– 1 Вікторія Кутузова – 1

– 1 Ілля Марченко – 1

– 1 Дар’я Снігур – 1

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Загалом 19 українських тенісистів здобули 106 перемог (80 у жінок + 26 у чоловіків) в основній сітці Вімблдону.

Топ українців за кількістю перемог в основній сітці турнірів Grand Slam

Еліна Світоліна – 108 (+1 технічна) Андрій Медведєв – 60 (+3 у складі СНД) Леся Цуренко – 38 Олександр Долгополов – 34 Катерина Бондаренко – 29 Марта Костюк – 27 Альона Бондаренко – 26 Сергій Стаховський – 24 Даяна Ястремська – 24

Ігор ГРАЧОВ, для Чемпіона