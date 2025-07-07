Ястремська увійшла до трійки найуспішніших українок в історії Вімблдону
Arata Yamaoka
Українські тенісистки здобули п’ять перемог на цьогорічному Вімблдоні. Вихід Еліни Світоліної до третього кола дозволив їй оновити власний рекорд за кількістю перемог у Лондоні – 22 матчі. Це вдвічі більше, ніж у найближчої переслідувачки.
Набирає оберти й Даяна Ястремська, котра, як і Світоліна, має у своєму активі півфінал турніру Grand Slam. Дві перемоги на Вімблдоні-2025 дозволили Даяні увійти до топ-3 найуспішніших українок в історії турніру.
Усі українці, які перемагали в основній сітці Вімблдону
- Еліна Світоліна – 22 (новий рекорд)
- Леся Цуренко – 11
- Андрій Медведєв – 9
- Олександр Долгополов – 8
- Сергій Стаховський – 8
- Альона Бондаренко – 7
- Даяна Ястремська — 7
- Катерина Бондаренко – 6
- Марта Костюк – 6
- Тетяна Перебийніс – 5
- Наталія Медведєва – 4 (+1 у складі СНД)
- Ангеліна Калініна – 2
- Юлія Стародубцева – 2
- Олена Татаркова – 2
- Олена Брюховець – 1 (+2 у складі СРСР)
- Юлія Вакуленко – 1
- Вікторія Кутузова – 1
- Ілля Марченко – 1
- Дар’я Снігур – 1
Загалом 19 українських тенісистів здобули 106 перемог (80 у жінок + 26 у чоловіків) в основній сітці Вімблдону.
Топ українців за кількістю перемог в основній сітці турнірів Grand Slam
- Еліна Світоліна – 108 (+1 технічна)
- Андрій Медведєв – 60 (+3 у складі СНД)
- Леся Цуренко – 38
- Олександр Долгополов – 34
- Катерина Бондаренко – 29
- Марта Костюк – 27
- Альона Бондаренко – 26
- Сергій Стаховський – 24
- Даяна Ястремська – 24
Ігор ГРАЧОВ, для Чемпіона