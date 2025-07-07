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Ястремська увійшла до трійки найуспішніших українок в історії Вімблдону

Ігор Грачов — 7 липня 2025, 15:00
Arata Yamaoka
Ястремська увійшла до трійки найуспішніших українок в історії Вімблдону

Українські тенісистки здобули п’ять перемог на цьогорічному Вімблдоні. Вихід Еліни Світоліної до третього кола дозволив їй оновити власний рекорд за кількістю перемог у Лондоні – 22 матчі. Це вдвічі більше, ніж у найближчої переслідувачки.

Набирає оберти й Даяна Ястремська, котра, як і Світоліна, має у своєму активі півфінал турніру Grand Slam. Дві перемоги на Вімблдоні-2025 дозволили Даяні увійти до топ-3 найуспішніших українок в історії турніру.

Усі українці, які перемагали в основній сітці Вімблдону

  • Еліна Світоліна – 22 (новий рекорд)
  • Леся Цуренко – 11
  • Андрій Медведєв – 9
  • Олександр Долгополов – 8
  • Сергій Стаховський – 8
  • Альона Бондаренко – 7
  • Даяна Ястремська — 7
  • Катерина Бондаренко – 6
  • Марта Костюк – 6
  • Тетяна Перебийніс – 5
  • Наталія Медведєва – 4 (+1 у складі СНД)
  • Ангеліна Калініна – 2
  • Юлія Стародубцева – 2
  • Олена Татаркова – 2
  • Олена Брюховець – 1 (+2 у складі СРСР)
  • Юлія Вакуленко – 1
  • Вікторія Кутузова – 1
  • Ілля Марченко – 1
  • Дар’я Снігур – 1
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Загалом 19 українських тенісистів здобули 106 перемог (80 у жінок + 26 у чоловіків) в основній сітці Вімблдону.

Топ українців за кількістю перемог в основній сітці турнірів Grand Slam

  1. Еліна Світоліна – 108 (+1 технічна)
  2. Андрій Медведєв – 60 (+3 у складі СНД)
  3. Леся Цуренко – 38
  4. Олександр Долгополов – 34
  5. Катерина Бондаренко – 29
  6. Марта Костюк – 27
  7. Альона Бондаренко – 26
  8. Сергій Стаховський – 24
  9. Даяна Ястремська – 24

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