Знаменитий хорватський хавбек оголосив про завершення кар’єри

Відомий хорватський футболіст Іван Ракитич оголосив про завершення спортивної кар’єри у віці 37 років.

Про це йдеться в його пості в Instagram.

"Дорогий футбол. Ти був частиною мого життя з самого першого дня. Від полів Меліна, мого рідного міста в Швейцарії, до найбільших стадіонів світу, ти завжди був поруч. Футбол дав мені більше, ніж я коли-небудь мріяв. Дав друзів, емоції, радість і сльози, дав ціле життя. А тепер час прощатися. Навіть якщо я піду з футболу, футбол ніколи не піде від мене", – заявив Ракитич.

Останнім клубом у кар’єрі Ракитича був Хайдук. До цього Іван грав за Базель, Шальке, Севілью, Барселону та Аль-Шабаб. Також Ракитич провів 106 матчів за збірну Хорватії, у складі якої був срібним призером чемпіонату світу.

Хорват вигравав Лігу чемпіонів (2015 рік) та двічі – Лігу Європи (2014, 2023 роки). Чотири рази ставав чемпіоном Іспанії та володарем Кубку Іспанії, а ще – був переможцем клубного чемпіонату світу.

Раніше повідомлялося про те, що після завершення кар’єри Ракитич працюватиме в структурі Хайдука.