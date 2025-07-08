Спортинг назвав Арсеналу ціну Дьокереша

Лісабонський Спортинг готовий відпустити шведського нападника Віктора Дьокереша в Арсенал.

Про це повідомляє The Guardian.

Португальський клуб хоче отримати за перехід гравця 70+10 млн євро, після того, як відхилив пропозицію лондонського клубу на суму 65+15 млн євро. Переговори між клубами продовжуються, однак тепер діалог набув конструктивного характеру, й сторони близькі до домовленості.

Головний тренер лондонців Мікель Артета хоче, аби цей трансфер був оформлений якомога швидше. Щоб гравець був у команді до початку турне по Азії, яке розпочнеться у суботу.

Дьокереш своєю чергою робить усе можливе, щоб здійснити перехід до клубу АПЛ. Раніше гравець повідомив президенту клубу, що більше не гратиме за португальську команду.

Віктор приєднався до Спортинга влітку 2023 року, перейшовши з Ковентрі за 24 мільйони євро. За два сезони в Португалії 27-річний швед відзначився 97 голами та 28 асистами в 102 матчах.

Раніше повідомлялось, що лондонці домовились із Челсі про трансфер резервного воротаря.