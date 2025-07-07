Глядачі використали цвинтар як трибуну для перегляду Тур де Франс

Незвична ситуація трапилася в неділю, 6 липня, під час другого етапу Тур де Франс-2025. Натовп глядачів спостерігав за гонкою наживо з цвинтаря.

Про це повідомляє Daily Mail.

Трохи менше ніж за 9 км до фінішу етапу маршрут гонки пролягав повз цвинтар. Велика кількість глядачів спостерігала за гонкою саме з території цвинтаря.

При чому, частина вболівальників навіть ставала на надгробні плити для того, щоби краще бачити гонку. Така поведінка глядачів викликала невдоволення в інтернеті. Фанатів звинувачували в неповазі до померлих.

Нагадаємо, другий етап Тур де Франс-2025 фінішував у Булонь-сюр-Мер і завершився перемогою нідерландського велогонщика команди Alpecin Deceuninck Матьє Ван дер Пула, який перехопив жовту майку лідера.