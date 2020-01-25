Збірна України у ТОП-5 в одиночній змішаній естафеті на Кубку світу

Збірна України посіла п'яте місце у одиночні змішаній естафеті на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 січня, у словенській Поклюці у рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020 відбулась одиночна змішана естафета.

За збірну України участь у гонці взяли – Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина.

Перемогу в естафеті здобула збірна Франції у складі Анаїс Бескон та Емільєн Жаклен. Другими стали естонці (Рене Захкна та Регіна Оя). Бронза дісталася Австрії (Сімон Едер та Ліза Тереза Гаузер).

Кубок світу з біатлону.

Шостий етап, Поклюка

Одиночна змішана естафета

25 січня

1. Франція (0+5) 38:33,4

2. Естонія (0+3) +5,9

3. Австрія (0+6) +12,1

4. Канада (0+6) +16,0

5. Україна (1+4) +28,8

Нагадаємо, дві українки кваліфікувалися до мас-старту у Поклюці.

Раніше, Прима посів 18-е місце в індивідуальній гонці у Поклюці.