Екснападник Інтера та Болоньї перейшов у Црвену Звезду
Марко Арнаутович
Црвена Звезда
Зірка збірної Австрії та колишній нападник Інтера Марко Арнаутович перебрався до Црвени Звезди.
Про це повідомила пресслужба сербського гранда.
Контракт підписано на два роки, а сам гравець перейшов на правах вільного агента – його контракт з Інтером сплив 1 липня.
Минулого сезону Арнаутович зіграв 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав дві результативні передачі.
Також форвард має досвід виступів за Вердер, Сток Сіті, Вест Гем та Болонью. На рахунку гравця 125 матчів у складі збірної Австрії, за які він забив 41 гол.
Раніше повідомлялось, що віллу Арнаутовича намагались пограбувати та навіть побили охоронця.