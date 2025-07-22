Екснападник Інтера та Болоньї перейшов у Црвену Звезду

Зірка збірної Австрії та колишній нападник Інтера Марко Арнаутович перебрався до Црвени Звезди.

Про це повідомила пресслужба сербського гранда.

Контракт підписано на два роки, а сам гравець перейшов на правах вільного агента – його контракт з Інтером сплив 1 липня.

Marko Arnautović je obnovio svoju člansku kartu, budi i ti deo najjače porodice!



🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/7efQqSHCeL — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) July 21, 2025

Минулого сезону Арнаутович зіграв 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав дві результативні передачі.

Також форвард має досвід виступів за Вердер, Сток Сіті, Вест Гем та Болонью. На рахунку гравця 125 матчів у складі збірної Австрії, за які він забив 41 гол.

Раніше повідомлялось, що віллу Арнаутовича намагались пограбувати та навіть побили охоронця.