 Дві українки кваліфікувалися до мас-старту у Поклюці | Біатлон | Champion.com.ua
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Дві українки кваліфікувалися до мас-старту у Поклюці

Сьогодні 19:09 310 0
Джима і Підгрушна візьмуть часть у мас-старті
Дві українки кваліфікувалися до мас-старту у Поклюці
#Поклюка, #Джима

Джерело - sport.ua.

Дві біатлоністки збірної України кваліфікувалися в гонку з мас-старту, якою завершиться програма шостого етапу Кубка світу в словенській Поклюці.

Олена Підгрушна зможе виступити завдяки тому, що входить в топ-25 загального заліку Кубка світу.

Джима кваліфікувалася як одна з п'яти найкращих біатлоністок за підсумками індивідуальної гонки серед тих, хто не входить до топ-25 тоталу.

Раніше, Прима посів 18-е місце в індивідуальній гонці у Поклюці.

Нагадаємо, збірна Норвегії оголосила склад на чемпіонат світу-2020.

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