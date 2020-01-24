Дві українки кваліфікувалися до мас-старту у Поклюці

Джерело - sport.ua.
Дві біатлоністки збірної України кваліфікувалися в гонку з мас-старту, якою завершиться програма шостого етапу Кубка світу в словенській Поклюці.
Олена Підгрушна зможе виступити завдяки тому, що входить в топ-25 загального заліку Кубка світу.
Джима кваліфікувалася як одна з п'яти найкращих біатлоністок за підсумками індивідуальної гонки серед тих, хто не входить до топ-25 тоталу.
Раніше, Прима посів 18-е місце в індивідуальній гонці у Поклюці.
Нагадаємо, збірна Норвегії оголосила склад на чемпіонат світу-2020.