Дві українки кваліфікувалися до мас-старту у Поклюці

Джима і Підгрушна візьмуть часть у мас-старті

Дві біатлоністки збірної України кваліфікувалися в гонку з мас-старту, якою завершиться програма шостого етапу Кубка світу в словенській Поклюці.

Олена Підгрушна зможе виступити завдяки тому, що входить в топ-25 загального заліку Кубка світу.

Джима кваліфікувалася як одна з п'яти найкращих біатлоністок за підсумками індивідуальної гонки серед тих, хто не входить до топ-25 тоталу.

Раніше, Прима посів 18-е місце в індивідуальній гонці у Поклюці.

Нагадаємо, збірна Норвегії оголосила склад на чемпіонат світу-2020.