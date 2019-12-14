Чотири українки візьмуть участь у гонці переслідування на Кубку світу

Гонка відбудеться 15 грудня

Джерело - Чемпіон.

У гонці переслідування на етапі Кубка світу з біатлону в Гохфільцені виступлять чотири українки.

За підсумками спринту місця у гонці переслідування собі забезпечили Валя Семеренко, Олена Підгрушна, Віта Семеренко та Юлія Джима. Вони будуть стартувати з 9, 12, 52 та 55 позиції відповідно.

Жіноча гонка переслідування в Гохфільцені відбудеться у неділю, 15 грудня. Початок - о 13:00.

Нагадаємо, Україна посіла четверте місце у естафеті на Кубку світу.

Раніше, Валентина Семеренко посіла 9-е місце у спринту.