Підручний задоволений результатом спринту на Кубку світу

Український біатлоніст Дмитро Підручний набрав оптимальну форму до другого етапу Кубка світу у Гохфільцені.

Про це розповів сам український спортсмен.

"Я намагався рівно ходом йти, просто Йоханнес ходом сильний. А так, в принципі, по фінішу 37 секунд ходом з однаковою стріляниною - я думаю, зараз це непогано, враховуючи, що у багатьох виграв. Ходом було сьогодні добре, і лижі працювали дуже добре.

Задоволений також фізичними кондиціями. Все було нормально, ніяких проблем в роботі не було фізичних. На даний момент я добре пробіг, на це фізичний стан і на цей період, вважаю, це хороший результат ногами. Зі спиною на 90% все добре", - розповів Підручний.