 Підручний задоволений результатом спринту на Кубку світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Підручний задоволений результатом спринту на Кубку світу

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Дмитро Підручний прокоментував результати спринту на етапі Кубка світу
Підручний задоволений результатом спринту на Кубку світу
#Підручний, #Біатлон

Джерело - biathlon.com.ua.

Український біатлоніст Дмитро Підручний набрав оптимальну форму до другого етапу Кубка світу у Гохфільцені.

Про це розповів сам український спортсмен.

"Я намагався рівно ходом йти, просто Йоханнес ходом сильний. А так, в принципі, по фінішу 37 секунд ходом з однаковою стріляниною - я думаю, зараз це непогано, враховуючи, що у багатьох виграв. Ходом було сьогодні добре, і лижі працювали дуже добре.

Задоволений також фізичними кондиціями. Все було нормально, ніяких проблем в роботі не було фізичних. На даний момент я добре пробіг, на це фізичний стан і на цей період, вважаю, це хороший результат ногами. Зі спиною на 90% все добре", - розповів Підручний.

Нагадаємо, Підручний фінішував у ТОП-10.

Раніше, Валентина Семеренко посіла 9-е місце у спринту.

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