 Семеренко: Трохи видихалася, але терпіла, як могла | Біатлон | Champion.com.ua
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Семеренко: Трохи видихалася, але терпіла, як могла

Сьогодні 15:35 246 0
Українка прокоментувала спринтерську гонку у Гохфільцені
Семеренко: Трохи видихалася, але терпіла, як могла
#Семеренко, #Кубок світу

Джерело - Чемпіон.

Українська біатлоністка Валентина Семеренко не мала проблем на трасі у спринті в Гохфільцені, адже організатор добре попрацювали.

Про це Валентина Семеренко заявила в ефірі телеканалу UA: Перший.

"Погода була різна: на пристрілювання дуже сильний вітер був, в кінці пристрілки став штиль. З трасою все добре, все чудово. Організатори попрацювали дуже здорово. Висота позначається, гори про себе дають знати. Через це трохи видихалася, але терпіла, як могла.

Хотіла догнати Харватову, але програла. Далися взнаки гори", - сказала Семеренко.

Раніше, Валентина Семеренко посіла 9-е місце у спринту.

Нагадаємо, збірна України фінішувала 9-ю у жіночій естафеті.

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