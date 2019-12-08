Збірна України фінішувала 9-ою у жіночій естафеті на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 8 грудня, у шведському Естерсунді жіночою естафетною гонкою завершився перший етап Кубка світу з біатлону.
У цій гонці брали участь 21 команда. Українки виступали під восьмим номером. Першою на дистанцію від України виступала Анастасія Меркушина. Вона на першому етапі використала два додаткові патрони і естафету Юлії Джимі передала на 9-му місце з відставанням у 48,9 секунд від лідера - збірної Італії.
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Джима на кожному з вогневих рубежів використовувала два патрони. Юлія естафету Віті Семеренко передала 9-ою з відставанням у 1,14 хвилини від лідера, збірної Швеції. На третьому етапі Віта припустилася одного промаху і на передачі збірна України була на 8-му місці - відставання від лідера, збірної Швеції, становило 1,28 хвилини.
Фінішером збірної України у цій гонці була Дар'я Блашко. Вона на стрільбі використала один додатковий патрон, але от швидкість не радувала. У підсумку збірна України фінішувала 9-ою.
Перемогу у цій гонці здобула збірна Норвегії, друге та третє місця відповідно посіли швейцарки і шведки.
1. Норвегія (0+10) 1:11:08,7
2. Швейцарія (0+4) +8,5
3. Швеція (0+8) +10,2
4. Німеччина (1+9) +15,5
5. Росія (0+9) +1:37,7
6. Франція (0+9) +2:07,3
7. Австрія (0+7) +2:09,5
8. Чехія (1+13) +2:31,3
9. Україна (0+8) +2:47,1
Раніше, Підгрушна перейде в основну збірну на другий етап Кубка світу.