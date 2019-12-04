Підручний пробіг один з найкращих стартів на 20 км - Санітра

Український біатлоніст Дмитро Підручний пробіг одну із найкращих індивідуальних гонок у кар’єрі.

Про це розповів тренер збірної України Юрай Санітра.

"Траса була дуже важка, розбита до підйому. Підручний сьогодні пробіг один з найкращих стартів на 20 км. Він цю дисципліну не любить, але показав що може боротися.

Приму потрібно дивитися. Він втратив багато сил на трасі, помилився в стійці і потрапив в вітер на першій стрільбі. Ткаленко біг на рівні своїх можливостей. Тищенко робив помилки лежачи, але теж вітер йому завадив.

Шкода, що Дімі не вистачало здоров'я на початку Кубка світу. Я його бачив на зборах в хорошому стані. Фізично він добре готовий. Подобається його впевненість у стрільбі", - розповів Санітра.