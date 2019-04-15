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Джима перехворіла на мононуклеоз під час сезону

Сьогодні 14:36 509 0
Українка не могла показувати оптимальну форму
Джима перехворіла на мононуклеоз під час сезону

Українська біатлоністка Юлія Джима під час сезону перехворіла на мононуклеоз, через що не могла набрати оптимальні кондиції.

Про це спортсменка розповіла в інтерв'ю Українському біатлону.

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"Який сенс виходити на дистанцію, якщо ти не віриш в себе? Я просто сподівалася, що все це надовго не затягнеться і незабаром просто мине. Зрозуміло, що за перше місце з мононуклеозом ти боротися не зможеш. Але все одно, навіть з усіма результатами, допомога в Кубку націй для команди від мене була", - заявила Джима.

Нагадаємо, Джима може пропустити наступний сезон. Також спортсменка заявляла, що буде думати чи є перспектива у подальших виступах.

Джерело - Український біатлон.

#Джима, #Біатлон
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