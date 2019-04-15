Джима перехворіла на мононуклеоз під час сезону

Українська біатлоністка Юлія Джима під час сезону перехворіла на мононуклеоз, через що не могла набрати оптимальні кондиції.
Про це спортсменка розповіла в інтерв'ю Українському біатлону.
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"Який сенс виходити на дистанцію, якщо ти не віриш в себе? Я просто сподівалася, що все це надовго не затягнеться і незабаром просто мине. Зрозуміло, що за перше місце з мононуклеозом ти боротися не зможеш. Але все одно, навіть з усіма результатами, допомога в Кубку націй для команди від мене була", - заявила Джима.
Нагадаємо, Джима може пропустити наступний сезон. Також спортсменка заявляла, що буде думати чи є перспектива у подальших виступах.
Джерело - Український біатлон.