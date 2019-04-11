Мій профіль
Українець нокаутував непереможного російського бійця у першому раунді
Вчора 20:27 30283
Манчестер Юнайтед - Барселона 0:1. Відео голу
Вчора 23:52 1850
Аякс - Ювентус 1:1. Відео голів
Вчора 23:50 2138
Динамо підписало уругвайського півзахисника
Вчора 17:11 4256
Сейв Луніна визнали найкращим у Ла-Лізі
Вчора 16:35 3759
Співак підписав контракт з UFC
Вчора 10:18 566
Манчестер Юнайтед - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Вчора 08:59 1018
Україна – Хорватія: анонс і прогноз матчу
Вчора 05:59 1160
Ліверпуль - Порту 2:0. Відео голів
09.04.2019 23:57 2777
Тоттенгем - Манчестер Сіті 1:0: ЯК ЦЕ БУЛО
09.04.2019 23:56 2293
Навколо спорту
Блоги
Матч у Бразилії ознаменувався жорстоким побоїщем
Матч у Бразилії ознаменувався жорстоким побоїщем Максим Буйдин
Сьогодні 19:58 341
Роналду забив Аяксу рівно через 12 років після свого дебютного голу в ЛЧ
Роналду забив Аяксу рівно через 12 років після свого дебютного голу в ЛЧ Максим Буйдин
Сьогодні 18:47 544
Пішов красиво: Новіцкі оформив дабл-дабл у своєму прощальному матчі
Пішов красиво: Новіцкі оформив дабл-дабл у своєму прощальному матчі Максим Буйдин
Сьогодні 17:35 389
Легендарний Вейд оформив тріпл-дабл в останньому матчі в кар'єрі
Легендарний Вейд оформив тріпл-дабл в останньому матчі в кар'єрі Максим Буйдин
Сьогодні 15:39 338
Останній двохочковий у кар'єрі легенди Далласа - момент дня в НБА
Останній двохочковий у кар'єрі легенди Далласа - момент дня в НБА Максим Буйдин
Сьогодні 14:27 514
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:24 Футбол Гладкий забив четвертий гол за турецький клуб 134
22:00 Боротьба Гусяк — чемпіонка Європи з боротьби 167
21:44 Теніс Молчанов продовжить боротьбу на турнірі в Італії 194
21:34 Боротьба Лівач завоювала золото Чемпіонату Європи 229
21:12 Футбол ФК Суми виступили з офіційною позицією, щодо рішення КДК ФФУ 274
20:54 Біатлон Російських біатлоністів можуть дискваліфікувати на два роки 671
20:43 Футбол Головний тренер Сум: Підготовка до матчу з Дніпром-1 йде за планом 245
20:26 Навколо спорту Стаховський має питання до кандидата в Президенти України 372
20:07 Баскетбол Міннесота шукає нового президента 255
19:58 Блог Матч у Бразилії ознаменувався жорстоким побоїщем 341
19:53 Хокей Бостон - Торонто: онлайн-трансляція матчу НХЛ 283
19:46 Футбол Гравець Спартака потрапив у ДТП 479
19:32 Футбол Левандовський і Коман побилися на тренуванні Баварії 553
19:21 Футбол Гравці та функціонери Сум отримають дискваліфікації від 1 року до довічного 490
19:08 Футбол Ярмоленко скоро розпочне тренування 499
18:47 Блог Роналду забив Аяксу рівно через 12 років після свого дебютного голу в ЛЧ 544
18:41 Теніс Снігур перервала 11-матчеву переможну серію 436
18:23 Футбол 2+2 покаже матч 1/2 фіналу Кубка України Дніпро-1 - Шахтар 315
18:06 Футбол Президента Динамо викликали на допит до НАБУ 1074
17:53 Теніс Лопатецька може дебютувати на турнірі WTA 463
17:35 Блог Пішов красиво: Новіцкі оформив дабл-дабл у своєму прощальному матчі 389
17:27 Футбол Бенфіка — Айнтрахт: де дивитися онлайн матч Ліги Європи 391
17:10 Футбол Мілевський розповів про найгіршого тренера у своїй кар'єрі 3287
16:56 Бокс Арум: Американці хочуть бачити поєдинки Ломаченка 734
16:33 Футбол Вільярреал — Валенсія: де дивитися онлайн матч Ліги Європи 381

Російських біатлоністів можуть дискваліфікувати на два роки

Сьогодні 20:54 671 0
Спортсменів відсторонять на два роки
Російських біатлоністів можуть дискваліфікувати на два роки

Російські біатлоністи Максим Буртасов і Олексій Корнєв ризикують бути відстороненими від виступів на один або два роки за порушення антидопінгових правил.

Обидва спортсмени за останні 12 місяців тричі не з'явилися на допінг-тести. Згідно з Всесвітнім антидопінговим кодексом, це прирівнюється до порушення антидопінгових правил. Термін покарання в залежності від вини атлетів становить один-два роки. Слухання щодо їх справ відбудуться 12 квітня.

  Читайте такожДіллашоу дискваліфікували на рік за допінг

Примітно, що Буртасов на недавньому чемпіонаті Росії в Тюмені здобув дві медалі — бронзу в гонці переслідування і срібло в мас-старті.

Раніше аналогічне порушення допустила росіянка Маргарита Васильєва.

Нагадаємо, російського бійця ММА довічно дискваліфікували через допінг.

Джерело - Xsport.

#Біатлон, #допінг, #Буртасов, #Корнєв
Коментарі ()