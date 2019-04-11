Російських біатлоністів можуть дискваліфікувати на два роки

Спортсменів відсторонять на два роки

Російські біатлоністи Максим Буртасов і Олексій Корнєв ризикують бути відстороненими від виступів на один або два роки за порушення антидопінгових правил.

Обидва спортсмени за останні 12 місяців тричі не з'явилися на допінг-тести. Згідно з Всесвітнім антидопінговим кодексом, це прирівнюється до порушення антидопінгових правил. Термін покарання в залежності від вини атлетів становить один-два роки. Слухання щодо їх справ відбудуться 12 квітня.

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Примітно, що Буртасов на недавньому чемпіонаті Росії в Тюмені здобув дві медалі — бронзу в гонці переслідування і срібло в мас-старті.

Раніше аналогічне порушення допустила росіянка Маргарита Васильєва.

Нагадаємо, російського бійця ММА довічно дискваліфікували через допінг.

Джерело - Xsport.