Підручний: Дякую вболівальникам, що підтримуєте нас у тяжкий час

Дмитру Підручному важко повірити в свой тріумф на чемпіонаті світу в Естерсунді.

Про це він розповів Українському Біатлону.

"Емоції.. Важко взагалі повірити, що в мене є золота медаль. Я розраховував на цьому Чемпіонаті світу взяти якусь медаль, але навіть не міг уявити, що це буде золото. Не тільки початок був важкий, вся гонка була дуже важкою. Чесно кажучи, мені біглося сьогодні набагато важче, ніж вчора і в естафеті. Я відчував деякі проблеми по відновленню після спринту, тому що вчора віддав всі сили, які мав, і сьогодні було досить важко зібратися і показати результат", - сказав Дмитро.

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"Ну, вірив я в подіум до останнього, тому що знав, які сьогодні погодні умови і як важко було на пристрілці на стрільбі стоячи. У жіночій гонці теж зі стрільбою сьогодні були труднощі. Кожен рубіж, кожен постріл - це був шанс бути вище і вище. Мені дуже приємно, і для це велика честь, що саме мені вдалося "вкрасти" в Йоханнеса золото. Подивимось, чи вдасться це комусь ще на цьому чемпіонаті. Дякую всім вболівальникам, що вірете в нас, що приїджаєте на етапи і що підтримуєте нас і в тяжкий час", - підсумував Підручний.