Полісся врятувалось від поразки Младі Болеслав у товариському матчі

Житомирське Полісся не змогло переграти новачка елітного дивізіону Чехії Младе Болеслав.

Зустріч завершилась внічию 2:2.

Підопічні Ротаня пропустили вже на восьмій хвилині матчу, але зусиллями Філіппова досить швидко відігрались. Втім, влучний удар Шевчика знову вивів Младе Болеслав уперед.

У другому таймі команди продовжили грати на зустрічних курсах, але останній гол в матчі забило саме Полісся – Крушинський прорвався у доданий арбітром час до карного майданчика, де його збили, а Гуцуляк впевнено реалізував пенальті.

Товариський матч

12 липня

Полісся – Младе Болеслав 2:2 (2:1)

Голи: 0:1 – Маречек, 8, 1:1 – Філіппов, 12, 1:2 – Шевчик, 42, 2:2 – Гуцуляк, 90+2 (пенальті)

Нагадаємо, минулий сезон Полісся завершило на четвертому місці у турнірній таблиці УПЛ, що дає право грати в Лізі конференцій.

Нова кампанія розпочнеться для житомирян 24 липня. "Вовки" стартуватимуть у другій стадії кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Вже визначився перший суперник житомирців у єврокубках. Ним стане переможець пари Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра).