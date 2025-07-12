Енріке: Челсі – чудова команда, яка провела сенсаційний сезон

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про майбутнього суперника у фіналі клубного чемпіонату світу – лондонський Челсі.

Слова фахівця наводить The Guardian.

"Мені дуже подобається Мареска як тренер. Вони чудово володіють м'ячем та мають велику кількість індивідуально сильних футболістів. Челсі трохи схожі на нас, теж фізично витривала команда.

Це дуже згуртована команда, яка провела сенсаційний сезон. Суперник дуже важкий, і це не формальність або щось у цьому роді. Ми підійдемо до фінального матчу на 100% сфокусованими, щоб завершити історичний сезон позитивно", – розповів Енріке.

Фінальний матч Клубного чемпіонату світу-2025 між ПСЖ та Челсі відбудеться завтра, 13 липня, в Іст-Резерфорді на "Метлайф Стедіум". Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У півфіналі ПСЖ розгромив чинного клубного чемпіона світу мадридський Реал (4:0). Усман Дембеле відзначився голом та асистом ще у стартові 9 хвилин поєдинку. Челсі на шляху до фіналу впевнено переграв бразильський Флуміненсе (2:0) – обидва м’ячі забив нападник Жоао Педро.

Раніше капітан Челсі Енцо Фернандес назвав один фактор, який є небезпечним для фіналу КЧС-2025.