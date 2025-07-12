Олійникова вийшла в фінал найбільшого змагання у своїй кар'єрі

Олександра Олійникова (193) вийшла у фінал турніру серії ITF W75, який проходить у нідерландській Гаазі. У півфіналі українка впевнено перемогла іспанку Гіомар Марістані Сулету де Реалес (189) з рахунком 6:2, 6:3.

Матч тривав 1 годину 21 хвилину.

За поєдинок Олійникова 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 2 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

ITF W75, The Hague

Гаага, Нідерланди, грунт

Призовий фонд: $60,000

Півфінал, 12 липня

Олександра Олійникова (Україна) – Гіомар Марістані Сулета де Реалес (Іспанія) 6:2, 6:3

Тенісистки раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Олійникова зіграє з переможницею матчу між Іпек Оз (326, Туреччина) та Джессікою П'єрі (321, Італія).

Це буде найбільший фінал у кар'єрі Олійникової. Загалом же вона провела 14 вирішальних матчів на рівні ITF і здобула 9 титулів.

Нагадаємо, що у стартовому матчі на турнірі в Гаазі Олійникова легко перемогла Тайру Катерину Грант (280, Італія), у другому колі розібралася з Сарою ван Емст (670, Нідерланди), а у чвертьфіналі впоралася з Лаурою Самсон (276, Чехія).