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Трансфер Хланя в Еюпспор зірвався

Олег Дідух — 12 липня 2025, 14:51
Трансфер Хланя в Еюпспор зірвався
Максим Хлань
ФК Лехія Гданськ

Перехід українського вінгера Максима Хланя в турецький Еюпспор зірвався.

Про це повідомляє Ajansspor.

За їхньою інформацією, попередньо перехід уже був узгоджений, проте, коли справа дійшла до стадії підписання контракту, домовитися між собою гравець і клуб не зуміли.

Хлань все ще може продовжити кар’єру в Туреччині, проте в іншому клубі – Газіантепі. Незабаром у 22-річного українця запланована зустріч із представниками клубу.

Хлань наразі перебуває в статусі вільного агента. Термін дії його контракту з гданьською Лехією закінчився у червні поточного року. Українець провів 30 матчів і забив 5 голів за Лехію в чемпіонаті. Раніше він виступав за луганську Зорю.

Минулий сезон Еюпспор завершив п’ятим у чемпіонаті Туреччини, Газіаентеп – 12-м.

Газіантеп Максим Хлань Еюпспор

Максим Хлань

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