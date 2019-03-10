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Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція жіночої гонки переслідування в Естерсунді

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Цимбал потрапив у ТОП-6 юніорського Чемпіонату Європи

Сьогодні 12:56 577 0
У персьюті спортсмен відіграв 11 позицій
Цимбал потрапив у ТОП-6 юніорського Чемпіонату Європи

На юніорському чемпіонаті Європи з біатлону в норвезькому Шушені українець Богдан Цимбал потрапив до десятки найкращих спортсменів у гонці переслідування.

Наш спортсмен стартував 17-им, але зумів відквитати одразу 11 сходинок. Переможцю гонки Юліану Голланду він програв 1 хвилину 49 секунд.

Інший українець Юрій Ситник завершив гонку 54-м.

  Актуально: Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція жіночої гонки переслідування в Естерсунді

Юніорський Чемпіонат Європи

Шушен, Норвегія

Гонка переслідування

Юніори

1. Юліан Холланд (Німеччина) (0+0+2+0) 36:23,5

2. Сіверт Гутторм Баккен (Норвегія) (1+1+2+2) +14,8

3. Тим Гротіан (Німеччина) (0+1+4+1) +22,1

...

6. Богдан Цимбал (Україна) (1+0+4+1) +1:49,0

54. Юрій Ситник (Україна) (2+2+1+4) +7:09,2

Тим часом в Естерсунді відбудеться чоловіча гонка переслідування. Онлайн-трансляція буде доступна на Чемпіоні.

Нагадаємо, Підручний став четвертим у спринті Чемпіонату світу.

Джерело - Чемпіон.

#Чемпіонат Європи, #юніори, #Цимбал, #Ситник
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