Наполі відмовився від ідеї підписати Нуньєса

Наполі вийшов із боротьби за форварда Ліверпуля та збірної Уругваю Дарвіна Нуньєса.

Про це повідомляє NapoliHub.

Раніше повідомлялося про те, що Нуньєс є головною трансферною метою Наполі на нинішнє літнє трансферне вікно. Проте через надто високі вимоги Ліверпуля щодо вартості трансферу форварда чемпіони Італії відмовилися від боротьби за гравця.

Наполі пропонував за Нуньєса понад 50 мільйонів євро, проте цю пропозицію Ліверпуль відхилив. Клуб Антоніо Конте переключив свою увагу на інших гравців – форварда Удінезе Лоренцо Лукку та вінгера Болонії Дана Ндойє.

Очікується, що Лукка обійдеться Наполі в 35 мільйонів євро плюс бонуси. Що стосується Ндойє, то з ним неаполітанці вже узгодили умови особистого контракту.