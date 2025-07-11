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Перша ракетка Росії відповіла на питання про ставлення до війни своєї країни в Україні

Станіслав Матусевич — 11 липня 2025, 17:05
Перша ракетка Росії відповіла на питання про ставлення до війни своєї країни в Україні
Мірра Андрєєва
Getty images

18-річна росіянка Мірра Андрєєва (7) під час пресконференції на Вімблдоні, відповідаючи на запитання журналістів, заявила, ніби не думає про те, що відбувається у світі.

Відео пресконференції наводить офіційний ютуб-канал Вімблдону.

На питання, чи не варто повернути можливість російським і білоруським гравцям виступати під своїми національними прапорами, перша ракетка Росії відповіла наступним чином:

"Коли я граю в теніс – як і всі ми, тенісисти – ми не особливо замислюємося над тим, що відбувається у світі. Ми просто намагаємося зосередитися на своїй грі і думати, як виграти матч. Для мене особисто важливо просто думати про теніс. Намагатися жити своїм життям і отримувати від нього задоволення".

Андрєєву попросили прояснити її ставлення до війни, розв'язаної Росією в Україні.

"Я можу сказати, що я за мир. І просто сподіваюся, що все, що зараз відбувається, скоро вирішиться", – традиційно для росіян ухилилася від прямої відповіді спортсменка.

Нагадаємо, що на Вімблдоні 2025 Андрєєва залишила змагання на стадії чвертьфіналу, поступившись на двох тай-брейках швейцарці Белінді Бенчич (35).

Вімблдон Міра Андрєєва Вімблдонський тенісний турнір Вімблдон-2025

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