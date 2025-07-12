Реал націлився на зірку Ліверпуля

Реал зацікавлений у підписанні центрального півзахисника Ліверпуля та збірної Аргентини Алексіса Мак Аллістера.

Про це повідомляє Cope.

За їхньою інформацію, мадридський клуб наразі шукає заміну своїм легендам – Тоні Кроосу та Луці Модричу. Хорошим кандидатом на заміну їм вважається Мак Аллістер.

При цьому здійснити такий трансфер буде вкрай важко. Очікується, що Ліверпуль вимагатиме за свого хавбека понад 100 мільйонів євро, Реал платити такі гроші не готовий. Контракт гравця діє до літа 2028 року.

У минулому сезоні Мак Аллістер провів за Ліверпуль 49 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 7 голами та 6 асистами. 26-річний аргентинець потрапив до числа номінантів на звання найкращому гравцеві сезону в АПЛ.