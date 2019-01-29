Фуркад: Я не втратив натхнення і не став любити біатлон менше

Французький біатлоніст Мартен Фуркад заперечує втрату мотивації цього сезону.

Слова спортсмена наводить iSport.

"Зараз я тренуюся не так, як раніше. Якщо ви хочете сказати, що після Олімпіади я менш мотивований, - це неправда. Після Сочі я вже не мріяв про олімпійське золото, адже вже став олімпійським чемпіоном. Але це мотивувало мене, і я отримав три золота в Кореї.