Фуркад: Я не втратив натхнення і не став любити біатлон менше

Французький біатлоніст Мартен Фуркад заперечує втрату мотивації цього сезону.
Слова спортсмена наводить iSport.
"Зараз я тренуюся не так, як раніше. Якщо ви хочете сказати, що після Олімпіади я менш мотивований, - це неправда. Після Сочі я вже не мріяв про олімпійське золото, адже вже став олімпійським чемпіоном. Але це мотивувало мене, і я отримав три золота в Кореї.
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Я не втратив натхнення і не став любити біатлон менше. Я зможу повернутися на найвищий рівень. Під час підготовки я був швидшим за кожного з партнерів по команді. Вони виступають так, що це додає мені впевненості", - розповів Фуркад.
Нагдаємо, Фуркад не поїде на заокеанські етапи.
Джерело - iSport.