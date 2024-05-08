НБА визначила "Містера замка" 2024 року, лауреат повторив рекорд за кількістю таких нагород

Джерело - Чемпіон.

Центрового Міннесоти Тімбервулвз Руді Гобер визнали найкращим гравцем захисного плану НБА в 2024 році.

Французький бігмен вчетверте за кар'єру отримав індивідуальне звання "Містер замок", повторивши рекорд членів Зали слави Дікембе Мутомбо та Бена Уоллеса.

Руді набрав у голосуванні 433 бали (72 перших місць). "Найкращий новачок року" Віктор Вембаньяма в дебютний сезон фінішував другим з 245 очками (19 перших позицій), а Бем Адебайо замкнув трійку лідерів з 91 очком (всього три перших місць).

31-річний Гобер раніше завойовував нагороду в 2018, 2019 та 2021 роках, виступаючи за Юту.

Руді був ключовим баскетболістом кращого захисту НБА цього сезону. Міннесота пропускала 108,4 очка на 100 володінь. Наприклад, це на 2,2 очка менше, ніж у Бостона українця Святослава Михайлюка.

Хайлайти Гобера

Нагадаємо, наставник Оклахома-Сіті Марк Дейно був відзначений нагородою "Тренер року".

Раніше захиснику Філадельфії вручили нагороду "Найбільш прогресуючий гравець сезону НБА".

Ми писали, що в ніч на 8 травня Бостон без Михайлюка переграв Клівленд, а Даллас поступився Оклахомі.