НБА визначила "Містера замка" 2024 року, лауреат повторив рекорд за кількістю таких нагород

Центрового Міннесоти Тімбервулвз Руді Гобер визнали найкращим гравцем захисного плану НБА в 2024 році.

Французький бігмен вчетверте за кар'єру отримав індивідуальне звання "Містер замок", повторивши рекорд членів Зали слави Дікембе Мутомбо та Бена Уоллеса.

Руді набрав у голосуванні 433 бали (72 перших місць). "Найкращий новачок року" Віктор Вембаньяма в дебютний сезон фінішував другим з 245 очками (19 перших позицій), а Бем Адебайо замкнув трійку лідерів з 91 очком (всього три перших місць).

The 2023-24 Kia NBA Defensive Player of the Year is... Rudy Gobert!#NBAAwards | #KiaDPOY | @Kia pic.twitter.com/0nlW2ytYYd