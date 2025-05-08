Кейшон закликав Туркі організувати йому бій з Лопесом

Американський чемпіон WBO у легкій вазі Кейшон Девіс (13-0, 9 КО) хоче отримати бій проти володаря титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопесом (22-1, 13 КО).

Про це боксер заявив у соцмережі "Х".

Кейшон закликав голову генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх організувати цей бій.

"Після того, як я переможу Едвіна, будь ласка, організуймо мій бій проти Теофімо. Хтось має поставити його на місце – і я ідеальна людина для цього", – розповів Девіс.

Нагадаємо, 15 лютого Кейшон брутально нокаутував українця Дениса Берінчика та завоював титул WBO. Свій наступний бій він проведе 7 червня проти домініканця Едвіна Де Лос Сантоса (16-2, 14 КО).

Напередодні Теофімо на вечорі боксу на Таймс-Сквер у Нью-Йорку переміг американця Арнольда Барбосу (32-1, 11 КО).