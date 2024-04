Дейно визнали найкращим тренером року НБА

Наставник Оклахоми Марк Дейно став володарем нагороди "Тренер року" в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

39-річний фахівець зібрав 89 зі 100 перших місць за підсумками голосування журналістів та набрав загальні 473 бали.

Головний тренер Оклахоми привів колектив із середнім віком гравців у 24 роки до першої сходинки у Західній конференції за підсумками регулярного чемпіонату з результатом 57-25.

Його команда увійшла до топ-5 з атакуючої та захисної ефективності.

The 2023-24 NBA Coach of the Year is… Mark Daigneault!#NBAAwards pic.twitter.com/qrzWjP1WCI