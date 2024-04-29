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20.04.2024 11:05 792

Дейно визнали найкращим тренером року НБА

Сьогодні 10:21 94 0
Дейно визнали найкращим тренером року НБА
Фото: сайт НБА
#NBA, #Марк Дейно

Джерело - Чемпіон.

Наставник Оклахоми Марк Дейно став володарем нагороди "Тренер року" в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

39-річний фахівець зібрав 89 зі 100 перших місць за підсумками голосування журналістів та набрав загальні 473 бали. 

Головний тренер Оклахоми привів колектив із середнім віком гравців у 24 роки до першої сходинки у Західній конференції за підсумками регулярного чемпіонату з результатом 57-25.

Його команда увійшла до топ-5 з атакуючої та захисної ефективності.

Дейно випередив колег по тренерському цеху Джамала Мозлі з Орландо та Кріса Фінча з Міннесоти.

Нагадаємо, розігруючий Голден Стейт Стефен Каррі виграв нагороду "Найкращий гравець у клатчі".

Раніше захисника Філадельфії Тайріза Максі визнали найбільш прогресуючим гравцем НБА.

У ніч з 28 на 29 квітня Міннесота перемогла Фінікс та вийшла в наступний раунд, Кліпперс зрівняли рахунок у серії з Далласом.

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