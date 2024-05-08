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Бостон без Михайлюка переграв Клівленд, Даллас поступився Оклахомі: результати матчів плей-оф НБА

Сьогодні 07:30 102 0
Бостон без Михайлюка переграв Клівленд, Даллас поступився Оклахомі: результати матчів плей-оф НБА
Фото: Getty Images
#NBA, #Даллас, #Клівленд, #Оклахома-Сіті, #Святослав Михайлюк, #Бостон Селтікс

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 8 травня відбулися дві зустрічі другого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Бостон, за який виступає Святослав Михайлюк, здобув упевнену перемогу над Клівлендом, а Даллас, у складі якого грає претендент на звання MVP (найкращий гравець) сезону Лука Дончич, зазнав поразки від Оклахома Сіті.

Український захисник Святослав Михайлюк не отримав ігрового часу в Бостоні. Найкращим за результативністю став гравець Клівленда Донован Мітчелл, який заробив 33 очки, 6 підбирань та 5 передач.

Найкращим у поєдинку Оклахома-Сіті — Даллас став канадський гравець господарів майданчику Шай Гілджес-Александер, що записав на свій рахунок 29 зароблених очок, 9 підбирань та 9 перехоплень за 37 хвилин ігрового часу.

НБА — другий раунд плей-оф
8 травня

Бостон — Клівленд 120:95 (40:34, 19:15, 33:28, 28:18)
Рахунок у серії — 1:0

Наступна зустріч між командами відбудеться 10 травня в Бостоні.

Оклахома-Сіті — Даллас 117:95 (23:23, 39:30, 27:26, 28:16)
Рахунок у серії — 1:0

Наступний поєдинок між командами відбудеться 10 травня в Оклахомі.

Зображення

Раніше Міннесота розгромно перемогла чинного чемпіона ліги Денвер.

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