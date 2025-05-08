Кривбас прорвало: Кузик – про розгромну перемогу над Лівим берегом
ФК Кривбас
Півзахисник Кривбаса Денис Кузик пояснив важливість перемоги над Лівим берегом (4:0) у 21-му турі Української Прем'єр-ліги.
Цитує гравця пресслужба клубу.
"Дуже гарна гра вийшла: забили чотири голи. Дуже раді, що нас, можна сказати, "прорвало", адже попередні два матчі ми не забивали. Але зробили висновки і забили цього разу чотири голи. Рухаємось далі, попереду три дуже важливі матчі.
Перший гол у сезоні? Дуже радий цьому. Що тут ще можна сказати. Дуже радий", – розповів гравець.
Також Кузик оцінив опір від Лівого берега.
"Вони непогано грають в обороні, тому спочатку було важко їх розхитати. Але врешті-решт ми це зробили – забили гол і вони розкрились. Нам на цьому наголошували – вони розкриваються саме після забитого голу. Ми довели справу до кінця і забили ще три мʼячі", – розповів Кузик.
Напередодні повідомлялося, що захисник Кривбаса Іван Дібанго пропустить решту матчів сезону через травму.