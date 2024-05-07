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28.04.2024 07:21 1008

НБА назвала найкращого новачка року одностайним рішенням журналістів

Сьогодні 07:00 265 0
НБА назвала найкращого новачка року одностайним рішенням журналістів
#NBA, #Віктор Вембаньяма, #Чет Холмгрен, #Брендон Міллер

Джерело - Сайт НБА.

Приз "Найкращий новачок року НБА" у 2024-му отримав французький центровий Сан-Антоніо Сперс Віктор Вембаньяма. Його поставили на перше місце всі 99 журналістів, які брали участь у голосуванні Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Перший номер торішнього драфту став першим одноголосним новачком із сезону-2015/16, коли обрали центрового Міннесоти Карла-Ентоні Таунса.

Другим у 2024 році визнали Чета Холмгрена з Оклахома-Сіті, а третім — Брендона Міллера (Шарлотт).

Вембаньяма – перший француз, який отримав цю нагороду. До нього від Сперс новачка року вручали також центровим Девіду Робінсону (1989/90) та Тіму Данкану (1997/98).

У своєму першому сезоні Віктор став найкращим серед новачків у середньому за очками (21,4), підбираннями (10,6) та блок-шотам (3,6). А також фінішував четвертим за передачами (3,9) та перехопленнями (1,2).

Нагадаємо, наставник Оклахоми Марк Дейно був відзначений нагородою "Тренер року".

Раніше захиснику Філадельфії Тайрізу Максі вручили нагороду  "Найбільш прогресуючий гравець сезону НБА".

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