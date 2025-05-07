Найгірший пенальті в історії: гравець ПСЖ згаяв 11-метровий удар через пафосний розгін
Скріншот
У середу, 7 травня, у межах півфіналу Ліги чемпіонів ПСЖ приймає Арсенал.
У другому таймі господарі отримали шанс забити гол після гри рукою від захисника Льїса Скеллі. Виконати "покарання" викликався Вітінья.
Португальський хавбек вирішив не пробивати ефективно, а ефектно. Замість звичного розгону футболіст повільно крокував до м'яча, і пробив точно у кут. Проте голкіпер без проблем відбив цей удар.
У соцмережах фанати вже назвали цей удар одним із найгірших в історії турніру.
Нагадаємо, не так давно лідер Арсенала Букайо Сака аналогічним чином зганьбився у грі з Реалом, невдало пробивши паненкою.