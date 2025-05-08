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Сина Суркіса покарали за скандальний матч із Шахтарем

Олександр Булава — 8 травня 2025, 21:25
Сина Суркіса покарали за скандальний матч із Шахтарем

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації виніс рішення щодо скандального матчу 26-го туру юнацького чемпіонату України між Шахтарем і Динамо.

Про це повідомляє УАФ.

Наприкінці матчу команди не стримали емоцій. Сутичка спалахнула прямо на полі й переросла у масову бійку після фінального свистка. Апогеєм скандалу стало вилучення одразу трьох гравців, серед яких опинився і син відомого футбольного функціонера Григорія Суркіса.

У підсумку Суркіс-молодший отримав три матчі дискваліфікації за використання кривдних, непристойних слів.

Загалом відсторонення отримали ще декілька футболістів обох клубів, а також головний тренер Шахтаря U-19 Олексій Бєлік та тренер з фізпідготовки Павло Онопрієнко.

Також Динамо та Шахтар було оштрафовано на 50 тисяч гривень. Окрім того, клуби зобов’язані провести освітні лекції для своїх юнацьких команд щодо принципів "Чесної гри" та поваги у футболі.

Напередодні повідомлялося, що матч між Шахтарем і Динамо побив рекорд сезону за переглядами.

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