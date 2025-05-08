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Ліверпуль не збирається підписувати де Брейне

Олексій Мурзак — 8 травня 2025, 21:42
Ліверпуль не збирається підписувати де Брейне
Кевін де Брейне
Getty Images

Ліверпуль не планує підписувати півзахисника Манчестер Сіті Кевіна де Брейне.

Про це повідомив журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

За його інформацією, попри те, що 33-річний бельгійський гравець товаришує з деякими гравцями мерсисайдців, зокрема з Вірджілом ван Дейком, які були б раді бачити його у складі команди, будь-які розмови, що Ліверпуль може підписати футболіста, вважаються безпідставними.

Раніше Джанлука Ді Марціо писав, що Ліверпуль і Наполі цікавляться бельгійським футболістом.

Нагадаємо, наприкінці поточного сезону Де Брейне стане вільним агентом. Манчестер Сіті вирішив не продовжувати з ним контракт, чим сам гравець був шокований.

У поточному сезоні на рахунку Кевіна 5 голів і 8 асистів у 35 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах.

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