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Біловар – це взагалі S1mple наш: Нещерет розповів, у які комп'ютерні ігри грають футболісти Динамо

Олексій Мурзак — 8 травня 2025, 21:19
Біловар – це взагалі S1mple наш: Нещерет розповів, у які комп'ютерні ігри грають футболісти Динамо
Руслан Нещерет
ФК Динамо

Голкіпер Динамо Руслан Нещерет розповів, що переважна більшість його одноклубників грають у Counter-Strike.

Про це він сказав у коментарі ВДИНАМО.

"Я граю у FIFA, NHL, NBA – спортивні ігри. Знаю, що Ванат найкраще грає у FIFA. Він ще в Академії потужно грав. Тепер не знаю.

Зараз хлопці грають у Counter-Strike більше. Кріс Біловар – це взагалі, S1mple наш. Він дуже класно грає", – сказав Нещерет.

Раніше повідомлялося, що український кіберспортсмен команди Natus Vincere з дисципліни Counter-Strike 2, Олександр "s1mple" Костилєв гратиме на правах оренди у складі американської команди FaZe Clan.

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Руслан Нещерет

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