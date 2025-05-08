Біловар – це взагалі S1mple наш: Нещерет розповів, у які комп'ютерні ігри грають футболісти Динамо

Голкіпер Динамо Руслан Нещерет розповів, що переважна більшість його одноклубників грають у Counter-Strike.

Про це він сказав у коментарі ВДИНАМО.

"Я граю у FIFA, NHL, NBA – спортивні ігри. Знаю, що Ванат найкраще грає у FIFA. Він ще в Академії потужно грав. Тепер не знаю.



Зараз хлопці грають у Counter-Strike більше. Кріс Біловар – це взагалі, S1mple наш. Він дуже класно грає", – сказав Нещерет.