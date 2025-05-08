Біловар – це взагалі S1mple наш: Нещерет розповів, у які комп'ютерні ігри грають футболісти Динамо
Руслан Нещерет
ФК Динамо
Голкіпер Динамо Руслан Нещерет розповів, що переважна більшість його одноклубників грають у Counter-Strike.
Про це він сказав у коментарі ВДИНАМО.
"Я граю у FIFA, NHL, NBA – спортивні ігри. Знаю, що Ванат найкраще грає у FIFA. Він ще в Академії потужно грав. Тепер не знаю.
Зараз хлопці грають у Counter-Strike більше. Кріс Біловар – це взагалі, S1mple наш. Він дуже класно грає", – сказав Нещерет.
Раніше повідомлялося, що український кіберспортсмен команди Natus Vincere з дисципліни Counter-Strike 2, Олександр "s1mple" Костилєв гратиме на правах оренди у складі американської команди FaZe Clan.