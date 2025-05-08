Захисник Баварії погодив умови контракту з клубом Ліги 1

Захисник мюнхенської Баварії Ерік Даєр, який залишить клуб наприкінці сезону-2024/25, на правах вільного агента перейде в Монако.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, угода між клубом та гравцем вже підписана.

🚨🇲🇨 Eric Dier’s move to AS Monaco is signed and completed, contract also in place for the English defender.



Here we go, confirmed. 🔐 pic.twitter.com/nLOteRW0IK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2025

Нагадаємо, Даєр приєднався о мюнхенців влітку 2024 року і з того часу зіграв 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Як відомо, директор німецького клубу Крістофер Фройнд зазначив у своєму коментарі, що Баварія вела переговори з Даєром щодо пролонгації контракту, проте сам 31-річний футболіст вирішив залишити клуб вільним агентом.

Раніше Баварія оголосила про відхід Томаса Мюллера за підсумками кампанії.