Захисник Баварії погодив умови контракту з клубом Ліги 1
Ерік Даєр
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Захисник мюнхенської Баварії Ерік Даєр, який залишить клуб наприкінці сезону-2024/25, на правах вільного агента перейде в Монако.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, угода між клубом та гравцем вже підписана.
Нагадаємо, Даєр приєднався о мюнхенців влітку 2024 року і з того часу зіграв 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.
Як відомо, директор німецького клубу Крістофер Фройнд зазначив у своєму коментарі, що Баварія вела переговори з Даєром щодо пролонгації контракту, проте сам 31-річний футболіст вирішив залишити клуб вільним агентом.
Раніше Баварія оголосила про відхід Томаса Мюллера за підсумками кампанії.