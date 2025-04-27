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Джокович натякнув на завершення кар’єри

Олег Дідух — 27 квітня 2025, 15:27
Джокович натякнув на завершення кар’єри
Новак Джокович
Getty images

Легендарний сербський тенісист Новак Джокович натякнув на завершення кар’єри. Після вильоту з Мастерса в Мадриді 37-річний серб заявив, що не впевнений у тому, чи ще приїде до столиці Іспанії як активний спортсмен.

Експершу ракетку світу цитує Tennis TV.

"Чи востаннє я був у Мадриді? Можливо. Можливо. Я не впевнений, що повернуся. Тож не знаю... не знаю, що сказати. Повернуся, можливо, вже не як гравець. Сподіваюся, що ні, але шанси на це є", – заявив ветеран.

Нагадаємо, в суботу, 26 квітня, Джокович у 1/32 фіналу турніру в Мадриді в двох сетах програв італійцев Маттео Арнальді (№44 АТР) – 3:6, 4:6.

Раніше серб припинив боротьбу на Мастерсі у Монте-Карло вже після першого матчу, програвши чилійцеві Алехандро Табіло.

Новак Джокович

Новак Джокович

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