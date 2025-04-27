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Він ніколи не був великим гравцем: Сабо – про лідера Динамо

Олександр Булава — 27 квітня 2025, 15:15
Він ніколи не був великим гравцем: Сабо – про лідера Динамо
Йожеф Сабо
ФК Динамо

Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо оцінив рівень нинішніх гравців київського клубу перед матчем 26 туру Української Прем'єр-ліги проти донецького Шахтаря.

Цитує тренера "Український футбол".

"Як я вже сказав, немає у нас яскравих гравців. Ярмоленко вже відіграв своє і просто дограє, більше в конфлікти з уболівальниками вступає. Не хочу ображати Буяльського, але він ніколи не був великим гравцем. Для Динамо годиться, але не більше. Ніхто з топ-клубів ніколи ним не цікавився.

Бражко пристойно здав, не знаю, що в нього сталося. Шапаренко добре прогресував, я навіть думав, що його хтось купить, а тепер зупинився і перетворився на середнього футболіста. Але потенціал у Бражка і Шапаренка є. Будемо чекати, поки вони його розкриють", – заявив Сабо.

Українське класичне між Шахтарем та Динамо відбудеться сьогодні, 27 квітня, у Львові на "Арені Львів". Старт протистояння запланований на 18:00.

Нагадаємо, що "Чемпіон" проводитиме текстову онлайн-трансляцію цього поєдинку.

Раніше думками перед матчем поділився головний тренер "гірників" Маріно Пушич.

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