Підлітки вночі проникли на стадіон Наполі та покаталися по полю на мопедах

Неприємний інцидент трапився в ніч з 26 на 27 квітня на стадіоні Сан Паоло імені Дієго Марадони в Неаполі. Група підлітків на скутерах і мопедах зуміла проникнути на стадіон.

Про це повідомляє Calciomercato.

These guys snuck into the Stadio Maradona and rode around on scooters 🤦‍♂️ pic.twitter.com/mL3av7eDkZ — Wayne Girard (@WayneinRome) April 27, 2025

Порушники покаталися на своїх транспортних засобах по полю та бігових доріжках стадіону. Вони записали відео, яке виклали у соцмережах. Згодом відео було видалене.

На відео вони також ображали президента Наполі Ауреліо Де Лаурентіса. Правоохоронні органи Неаполі розпочали розслідування даного інциденту. Наразі поліція намагається ідентифікувати правопорушників.

Сьогодні, 27 квітня, Наполі в 34 турі Серії А на стадіоні імені Марадони прийме Торіно. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.