Підлітки вночі проникли на стадіон Наполі та покаталися по полю на мопедах
ФК Наполі
Неприємний інцидент трапився в ніч з 26 на 27 квітня на стадіоні Сан Паоло імені Дієго Марадони в Неаполі. Група підлітків на скутерах і мопедах зуміла проникнути на стадіон.
Про це повідомляє Calciomercato.
Порушники покаталися на своїх транспортних засобах по полю та бігових доріжках стадіону. Вони записали відео, яке виклали у соцмережах. Згодом відео було видалене.
На відео вони також ображали президента Наполі Ауреліо Де Лаурентіса. Правоохоронні органи Неаполі розпочали розслідування даного інциденту. Наразі поліція намагається ідентифікувати правопорушників.
Сьогодні, 27 квітня, Наполі в 34 турі Серії А на стадіоні імені Марадони прийме Торіно. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.