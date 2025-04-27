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Підлітки вночі проникли на стадіон Наполі та покаталися по полю на мопедах

Олег Дідух — 27 квітня 2025, 15:42
Підлітки вночі проникли на стадіон Наполі та покаталися по полю на мопедах
ФК Наполі

Неприємний інцидент трапився в ніч з 26 на 27 квітня на стадіоні Сан Паоло імені Дієго Марадони в Неаполі. Група підлітків на скутерах і мопедах зуміла проникнути на стадіон.

Про це повідомляє Calciomercato.

Порушники покаталися на своїх транспортних засобах по полю та бігових доріжках стадіону. Вони записали відео, яке виклали у соцмережах. Згодом відео було видалене.

На відео вони також ображали президента Наполі Ауреліо Де Лаурентіса. Правоохоронні органи Неаполі розпочали розслідування даного інциденту. Наразі поліція намагається ідентифікувати правопорушників.

Сьогодні, 27 квітня, Наполі в 34 турі Серії А на стадіоні імені Марадони прийме Торіно. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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