У Кривому Розі затримали відомого українського боксера

У суботу, 26 квітня, на в’їзді до Кривого Рогу затримали колишнього відомого українського боксера середньої ваги Євгена Хитрова (20-2, 17 КО).

Про це повідомляє СВОЇ Кривий Ріг.

За інформацією джерела, правоохоронці підозрюють 36-річного ексбоксера у причетності до крадіжок на сільгосппідприємствах. Його разом зі спільником затримали після однієї з подібних справ.

Зазначається, що мова може йти не про один епізод. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Євген Хитров є уродженцем Кривого Рогу. Всього на професійному рингу боксер провів 22 бої, здобув 20 перемог (17 – нокаутом) та зазнав 2 поразки. Він брав участь в Олімпіаді-2012 у Лондоні, де спірно програв у 1/8 фіналу британцю Ентоні Огого.

Хитров – чемпіон світу (2011), бронзовий призер чемпіонату Європи (2013), переможець Кубку Європи (2010), чемпіон та призер чемпіонатів України (2011, 2010, 2009). Заслужений майстер спорту України.

Наразі обіймає посаду президента федерації боксу у Кривому Розі та працює тренером у боксерському клубі КБ-75.