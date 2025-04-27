Нива та Вікторія голів не забивали, Металіст програв Полтаві в Першій лізі

У неділю, 27 квітня, відбулась низка матчів Першої ліги України з футболу.

У групі підвищення в класі Металіст в межах 4 туру не зміг набрати очок проти Полтави. Долю матчу вирішив єдиний гол Коцюмаки в першому таймі.

Тернопільська Нива та Вікторія у битві фаворитів групи вибування не змогли відкрити рахунок за 90 хвилин.

Чемпіонат України – Перша ліга

Група підвищення у класі

4 тур, 27 квітня

СК Полтава – Металіст 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Коцюмака, 38

Група вибування

Нива Тернопіль – Вікторія 0:0

Зазначимо, що сьогодні також півфіналіст Кубку України Буковина зіграє проти ЮКСИ. Стартовий свисток заплановано на 16:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що з сезону-2025/26 Перша ліга повернеться до традиційного формату.