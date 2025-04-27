Надія Кіченок та Сюй Іфань поступилися третім сіяним у другому колі парного розряду в Мадриді

Надія Кіченок разом з китаянкою Сюй Іфань не змогли пройти у чвертьфінал парного розряду турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У другому колі змагань вони поступилися третьому сіяному дуету Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія).

Матч тривав 1 годину 27 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 7:6(5).

У другій партії Кіченок та Іфань вели 5:3, невдовзі вже поступалися 5:6 з брейком. Однак їм вдалося перевести гру на тай-брейк, де трохи сильнішими виявилися суперниці.

За матч Кіченок та Іфань не подавали навиліт, зробили 3 подвійні помилки та 2 брейки. Їхні суперниці теж не виконували ейсів, 2 рази помилилися на подачі та зробили 4 брейки.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $8,963,700

Друге коло парного розряду, 27 квітня

Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія) – Надія Кіченок (Україна)/Сюй Іфань (Китай) 6:1, 7:6(5)

Суперниці зустрічалися вперше. У наступному колі змагань Се Шувей та Остапенко зіграють з переможницями матчу Беатріс Хаддад Мая (Бразилія)/Лаура Зігемунд (Німеччина) – Мірра Андрєєва/Діана Шнайдер (-).

Нагадаємо, що трохи раніше в одиночному розряді турніру в Мадриді Марта Костюк дотиснула росіянку Вероніку Кудерметову і вийшла в 1/8 фіналу.