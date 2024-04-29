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Міннесота перемогла Фінікс та вийшла в наступний раунд, Кліпперс зрівняли рахунок у серії з Далласом: результати матчів плей-оф НБА

Сьогодні 08:26 71 0
Міннесота перемогла Фінікс та вийшла в наступний раунд, Кліпперс зрівняли рахунок у серії з Далласом: результати матчів плей-оф НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

28-29 квітня відбулися чотири матчі першого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА). 

Зокрема, Міннесота вчетверте перемогла Фінікс і стала першим учасником другого раунду. 

НБА — перший раунд плей-оф
28-29 квітня

Філадельфія — Нью-Йорк 92:97 (27:17, 22:30, 27:30, 16:20)

Рахунок у серії — 3:1. 

Даллас — Кліпперс 111:116 (16:39, 33:27, 29:16, 33:34)

Рахунок у серії — 2:2. 

Індіана — Мілвокі 126:113 (33:33, 34:31, 31:31, 28:28)

Рахунок у серії — 3:1. 

Фінікс — Міннесота 116:122 (26:25, 35:31, 31:34, 24:32)

Рахунок у серії — 0:4. 

У ніч з 30 квітня на 1 травня відбудуться матчі Маямі — Бостон (1:2), Нью-Орлеан — Оклахома Сіті (0:3) та Денвер — Лейкерс (3:1). 

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