Міннесота перемогла Фінікс та вийшла в наступний раунд, Кліпперс зрівняли рахунок у серії з Далласом: результати матчів плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.

28-29 квітня відбулися чотири матчі першого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Зокрема, Міннесота вчетверте перемогла Фінікс і стала першим учасником другого раунду.

НБА — перший раунд плей-оф

28-29 квітня

Філадельфія — Нью-Йорк 92:97 (27:17, 22:30, 27:30, 16:20)

Рахунок у серії — 3:1.

Даллас — Кліпперс 111:116 (16:39, 33:27, 29:16, 33:34)

Рахунок у серії — 2:2.

Індіана — Мілвокі 126:113 (33:33, 34:31, 31:31, 28:28)

Рахунок у серії — 3:1.

Фінікс — Міннесота 116:122 (26:25, 35:31, 31:34, 24:32)

Рахунок у серії — 0:4.

У ніч з 30 квітня на 1 травня відбудуться матчі Маямі — Бостон (1:2), Нью-Орлеан — Оклахома Сіті (0:3) та Денвер — Лейкерс (3:1).