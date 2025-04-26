Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Збірна України U-18 перемогою над Казахстаном завершила чемпіонат світу-2025

Олександр Булава — 26 квітня 2025, 22:31
Збірна України U-18 перемогою над Казахстаном завершила чемпіонат світу-2025
ФХУ

У суботу, 26 квітня, збірна України U-18 зіграла заключний матч у межах чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні IA, в якому обіграла команду Казахстану.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

"Синьо-жовті" вийшли вперед на 1-й хвилині гри, гол на рахунку Андрія Виставкіна.

У другому періоді казахи у більшості зрівняли рахунок. На це українці відповіли влучними кидками Миколи Косарєва та Артем Ратушняка.

Збірна України здобула свою четверту перемогу на турнірі та посіла друге місце та не підвищились до елітного дивізіону юнацького ЧС.

Хокей – чемпіонат світу-2025. Дивізіон IA
 5 тур, 26 квітня

Казахстан U-18 – Україна U-18 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Шайби: 0:1 – 00:48 Виставкін, 1:1 – 29:37 Саркенов, 1:2 – 33:26 Косарєв, 1:3 – 34:42 Ратушняк, 2:3 – 36:48 Бакит

Нагадаємо, у попередньому турі українці розгромили Словенію з рахунком 7:1.

Збірна України з хокею

Збірна України з хокею

Україна – Велика Британія: онлайн-трансляція матчу чемпіонату світу
1 шайба за гру: збірна України перемогла Японію в товариському матчі
Форвард збірної України: На чемпіонаті світу ми всі будемо викладатися на максимум
Збірна України розпочала чемпіонат світу U-18 з розгромної перемоги над Угорщиною
Юніорський чемпіонат світу U-18: реальний шанс для України на потрапляння в еліту

Останні новини