Збірна України U-18 перемогою над Казахстаном завершила чемпіонат світу-2025

У суботу, 26 квітня, збірна України U-18 зіграла заключний матч у межах чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні IA, в якому обіграла команду Казахстану.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

"Синьо-жовті" вийшли вперед на 1-й хвилині гри, гол на рахунку Андрія Виставкіна.

У другому періоді казахи у більшості зрівняли рахунок. На це українці відповіли влучними кидками Миколи Косарєва та Артем Ратушняка.

Збірна України здобула свою четверту перемогу на турнірі та посіла друге місце та не підвищились до елітного дивізіону юнацького ЧС.

Хокей – чемпіонат світу-2025. Дивізіон IA

5 тур, 26 квітня

Казахстан U-18 – Україна U-18 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Шайби: 0:1 – 00:48 Виставкін, 1:1 – 29:37 Саркенов, 1:2 – 33:26 Косарєв, 1:3 – 34:42 Ратушняк, 2:3 – 36:48 Бакит

Нагадаємо, у попередньому турі українці розгромили Словенію з рахунком 7:1.