27 очок, 20 підбирань та 10 передач — рекордний трипл-дабл європейця в плей-оф НБА

Сербський центровий Денвера Нікола Йокич оформив трипл-дабл у другому матчі з Лейкерс — 27 очок, 20 підбирань та 10 передач.

Він зрівнявся з легендарним американським центровим Вілтом Чемберленом (4 рази, 1-е місце) за кількістю ігор з 20+ очками, 20+ підбираннями та 10+ передачами в історії плей-офф НБА.

Нагадаємо, чинний чемпіон ліги Денвер вдруге обіграв Лейкерс Леброна Джеймса й Ентоні Девіса у серії — 101:99 (2-0).

25/20/10 games in the NBA playoffs



Nikola Jokic: 4

Every other player in the history of playoff basketball: 4 pic.twitter.com/lx312QcD0N