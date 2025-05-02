Снігур вийшла у півфінал турніру ITF в Іспанії

Українка Дар'я Снігур (147) обіграла латвійку Каміле Бартоне (502) у чвертьфіналі турніру серії ITF W50, що проходить в іспанській Єклі.

Матч тривав 1 годину та завершився з рахунком 6:3, 6:3.

ITF W50, Yecla

Єкла, Іспанія, хард

Призовий фонд: $40,000

1/4 фіналу, 2 травня

Дар'я Снігур (Україна) – Каміла Бартоне (Латвія) 6:3, 6:3

Суперниці зустрічалися вперше. У матчі за вихід у фінал українка зіграє проти французької тенісистки Амандін Есс (282).

Нагадаємо, що напередодні, у стартовому матчі турніру в Єклі, Снігур розгромила іспанку Лусію Льїнарес Домінго з рахунком 6:2, 6:0, а у другому колі перемогла нейтральну Алісу Октябрьову – 6:4, 6:2.