Снігур вийшла у півфінал турніру ITF в Іспанії
Дар'я Снігур
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Українка Дар'я Снігур (147) обіграла латвійку Каміле Бартоне (502) у чвертьфіналі турніру серії ITF W50, що проходить в іспанській Єклі.
Матч тривав 1 годину та завершився з рахунком 6:3, 6:3.
ITF W50, Yecla
Єкла, Іспанія, хард
Призовий фонд: $40,000
1/4 фіналу, 2 травня
Дар'я Снігур (Україна) – Каміла Бартоне (Латвія) 6:3, 6:3
Суперниці зустрічалися вперше. У матчі за вихід у фінал українка зіграє проти французької тенісистки Амандін Есс (282).
Нагадаємо, що напередодні, у стартовому матчі турніру в Єклі, Снігур розгромила іспанку Лусію Льїнарес Домінго з рахунком 6:2, 6:0, а у другому колі перемогла нейтральну Алісу Октябрьову – 6:4, 6:2.