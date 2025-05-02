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Снігур вийшла у півфінал турніру ITF в Іспанії

Олександр Булава — 2 травня 2025, 19:29
Снігур вийшла у півфінал турніру ITF в Іспанії
Дар'я Снігур
Getty Images

Українка Дар'я Снігур (147) обіграла латвійку Каміле Бартоне (502) у чвертьфіналі турніру серії ITF W50, що проходить в іспанській Єклі.

Матч тривав 1 годину та завершився з рахунком 6:3, 6:3.

ITF W50, Yecla
Єкла, Іспанія, хард
Призовий фонд: $40,000
1/4 фіналу, 2 травня

Дар'я Снігур (Україна) – Каміла Бартоне (Латвія) 6:3, 6:3

Суперниці зустрічалися вперше. У матчі за вихід у фінал українка зіграє проти французької тенісистки Амандін Есс (282).

Нагадаємо, що напередодні, у стартовому матчі турніру в Єклі, Снігур розгромила іспанку Лусію Льїнарес Домінго з рахунком 6:2, 6:0, а у другому колі перемогла нейтральну Алісу Октябрьову – 6:4, 6:2.

ITF теніс Дар'я Снігур

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