Формула-1 оголосила про 10-річне продовження угоди на проведення Гран-прі Маямі

Гран-прі Маямі залишатиметься в календарі Формули-1 до 2041 року, оскільки сторони підписали нове 10-річне продовження існуючої угоди.

Про це було повідомлено на сайті "королеви автоспорту".

Попередній контракт на проведення Гран-прі був розрахований до 2031 року. Але це не зупинило організаторів вікенду у Флориді погодити багаторічне продовження.

BREAKING: The Miami Grand Prix will remain on the calendar through 2041!#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/tEnx5TWROv — Formula 1 (@F1) May 2, 2025

Гонка на Міжнародному автодромі Маямі вперше відбулася у 2022 році, хоча спочатку вона мала з'явитися в календарі сезону-2021.

Перемогу в дебютному заїзді здобув пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, який повторив свій успіх наступного року. Минулого сезону його переможну серію перервав Ландо Норріс з Макларена.

"Всього за три роки Гран-прі Маямі зарекомендував себе як одна з найбільш важливих і видовищних подій в нашому календарі, надзвичайний приклад якості і бачення, який по-справжньому відображає дух і амбіції Формули-1 в Сполучених Штатах. Продовження цієї угоди до 2041 року є стратегічною віхою величезної важливості, яка зміцнює нашу присутність в Америці і консолідує дедалі глибший зв'язок з нашою вболівальницькою базою, яка постійно зростає і є пристрасною, як ніколи раніше. Маямі – це не лише надзвичайне місто, але й справді світовий спортивний центр, енергійний, динамічний та культурно яскравий", – заявив президент Ф1 Стефано Домінекалі.

"Всього за три роки Гран-прі Маямі зарекомендував себе як одна з найбільш важливих і видовищних подій в нашому календарі, надзвичайний приклад якості і бачення, який по-справжньому відображає дух і амбіції Формули-1 в Сполучених Штатах.

Продовження цієї угоди до 2041 року є стратегічною віхою величезної важливості, яка зміцнює нашу присутність в Америці і консолідує дедалі глибший зв'язок з нашою вболівальницькою базою, яка постійно зростає і є пристрасною, як ніколи раніше.

Маямі – це не лише надзвичайне місто, але й справді світовий спортивний центр, енергійний, динамічний та культурно яскравий", – заявив президент Ф1 Стефано Домінекалі.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 травня, в Маямі стартує шостий етап Формули-1 сезону 2025 року. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх сессій даного гоночного вікенду.

Раніше стало відомо, що Формула-1 підписала новий контракт на проведення Гран-прі Мексики.