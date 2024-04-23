Денвер під сирену вирвав перемогу в Лейкерс: результати матчів плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.
23 квітня в Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися 3 матчі першого раунду плей-оф.
У Західній конференції Денвер переміг Лейкерс. Долю матчу вирішив кидок під сирену розігруючого захисника Наггетс Джамала Мюррея.
У Східній — Нью-Йорк здобув перемогу над Філадельфією, а Клівленд переміг Орландо.
Зазначимо, у всіх матчах команди подвоїли свою перевагу в серіях.
НБА — Перший раунд плей-оф
23 квітня
Нью-Йорк — Філадельфія 104:101 (18:25, 31:28, 30:21, 25:27)
Рахунок серії — 2:0
Наступна гра відбудеться 26 квітня в Філадельфії.
Денвер — Лейкерс 101:99 (24:28, 20:31, 25:20, 32:20)
Рахунок серії — 2:0
Наступна гра відбудеться 26 квітня в Лос-Анджелесі.
Клівленд — Орландо 96:86 (30:18, 28:26, 22:21, 16:21)
Рахунок серії — 2:0
Наступна гра відбудеться 26 квітня в Орландо.
Напередодні Бостон Святослава Михайлюка почав серію з упевненої перемоги над Маямі.