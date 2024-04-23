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Денвер під сирену вирвав перемогу в Лейкерс: результати матчів плей-оф НБА

Сьогодні 08:47 167 0
Денвер під сирену вирвав перемогу в Лейкерс: результати матчів плей-оф НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

23 квітня в Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися 3 матчі першого раунду плей-оф.

У Західній конференції Денвер переміг Лейкерс. Долю матчу вирішив кидок під сирену розігруючого захисника Наггетс Джамала Мюррея.

У Східній — Нью-Йорк здобув перемогу над Філадельфією, а Клівленд переміг Орландо.

Зазначимо, у всіх матчах команди подвоїли свою перевагу в серіях.

НБА — Перший раунд плей-оф
23 квітня
Нью-Йорк — Філадельфія 104:101 (18:25, 31:28, 30:21, 25:27)
Рахунок серії — 2:0

Наступна гра відбудеться 26 квітня в Філадельфії.

Денвер — Лейкерс 101:99 (24:28, 20:31, 25:20, 32:20)
Рахунок серії — 2:0

Наступна гра відбудеться 26 квітня в Лос-Анджелесі.

Клівленд — Орландо 96:86 (30:18, 28:26, 22:21, 16:21)
Рахунок серії — 2:0

Наступна гра відбудеться 26 квітня в Орландо.

Напередодні Бостон Святослава Михайлюка почав серію з упевненої перемоги над Маямі.

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